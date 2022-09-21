г. Таганрог,
ул. Адмирала Крюйса 28 А
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Отель с бассейном на берегу моря | Забронируйте номер в гостинице люкс класса
Отель с бассейном на берегу моря | Забронируйте номер в гостинице люкс класса
Отель с бассейном на берегу моря | Забронируйте номер в гостинице люкс класса

Традиции совершенного гостеприимства

CRYSTAL PARK HOTEL

Отель Crystal Park Hotel

Отель Crystal Park Hotel класса люкс предлагает незабываемый отдых в Таганроге для всех желающих из России и со всего мира. Здесь можно найти все, что поможет расслабиться практически в домашней обстановке и в то же время превратить отдых в увлекательное приключение. Обстановка в отеле подходит для пар, желающих провести время вдвоем, семейных пар, дружеских компаний. Главной привлекательностью можно назвать небольшие цены за комфортабельные номера, близкое расположение до центра города (3, 2 км) и до ближайшего пляжа (300 м). Напрямую до моря всего 80 м. Также предлагается полный набор услуг.
    Номера люкс в Crystal Park Hotel (Кристалл ) | Цена на номер люкс г. Таганрог

    Апартаменты к1

    Апартаменты К1 люкс – с большой (180-200 см.) кроватью имеет дополнительные спальные места в виде диванов и кресел – хороший вариант для длительного проживания. Это просторные комнаты с оборудованной кухней и душевой кабиной. Здесь есть все необходимое, от кондиционера до фена. Гостям предоставляются туалетные принадлежности, комплекты постельного белья и полотенец

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Снять номер Делюкс в гостинице Crystal Park в Таганроге

    Апартаменты к2

    Апартаменты к2 Делюкс — это роскошная квартира рядом с центром Таганрога. К услугам гостей кухня, просторная гостиная и спальня с удобной кроватью. Все номера оснащены телевизором с плоским экраном, мини-баром и собственной ванной комнатой. Гости также могут воспользоваться бесплатным беспроводным доступом в Интернет, бесплатной парковкой и услугами прачечной. Отель предлагает широкий выбор мероприятий,…

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Аренда номера к3 - 2 комнаты с кухней в Таганроге

    Апартаменты к3

    Просторные светлые номера. Оптимальны для тех, кто ценит сочетание функциональности и практичности

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Снять номер в недорогом мини отеле, цена за 2‑х комнатный номер к4 с кухней в Таганроге

    Апартаменты к4

    Апартаменты К4 – это одни из лучших номеров в отеле класса люкс для семейных пар с детьми. Большая двухспальная кровать, диван-кровать и кресло-кровать, микроволновка и холодильник, керамическая печь и наборы посуды, два телевизора и кулер с бесплатной питьевой водой – вот лишь небольшой перечень услуг этого прекрасного номера за приемлемую цену в Таганроге

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Аренда номера в отеле л1 с кухней в Таганроге

    Апартаменты л1

    Апартаменты категории Л1 можно снять посуточно или на длительный срок. Гости получают доступ ко всей инфраструктуре отеля, могут пользоваться бытовыми приборами и оборудованной кухней. Здесь будет комфортно людям любого возраста, включая детей.

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Апартаменты л2 аренда в Таганроге

    Апартаменты л2

    В апартаментах Л2 могут остановиться двое гостей или семья с ребенком до 3-х лет – ему будет бесплатно предоставлено дополнительное место. Цена номера очень привлекательная, а уровень комфорта здесь очень высокий. Для гостей имеются качественная мебель и бытовая техника.

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Забронировать номер в гостинице. Дешево снять жильё на сутки, бронь на месяц, долгосрочная аренда жилья в отеле рядом

    Апартаменты л3

    Апартаменты категории Л3 можно снять посуточно или на длительный срок. Они оборудованы всеми необходимыми бытовыми приборами и мебелью для комфортного проживания. Апартаменты предоставляют гостям доступ ко всем услугам и инфраструктуре отеля, а также для детей разработана детская программа. В зависимости от срока проживания имеется различные варианты тарифов. Для длительного проживания предлагаются специальные…

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Двух-комнатные апартаменты л4 аренда, жилье в Таганроге

    Апартаменты л4

    Апартаменты категории Л4 предлагают просторные и светлые номера, оптимально подходящие для тех, кто ценит функциональность и практичность. Комнаты оборудованы всеми необходимыми бытовыми приборами и мебелью, предоставляют доступ ко всем услугам и инфраструктуре отеля. Апартаменты доступны для снятия посуточно или на длительный срок с различными тарифами и дисконтной системой для длительного проживания. Для…

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Апартаменты х1 аренда номера в Таганроге

    Апартаменты х1

    Апартаменты Х1 это просторные и современные апартаменты с кухней, одной спальней и гостиной. Номера оснащены телевизором с плоским экраном, кондиционером и техникой. Crystal Park Hotel предлагает широкий выбор услуг, включая бассейн, барбекю, детскую площадку, семейные номера и многое другое. Кроме того, гости могут воспользоваться сервисом по доставке еды, бесплатным Wi-Fi на всей территории отеля и прачечной.…

    Подробнее Забронировать

    3 500

    Руб.
    Апартаменты х2 в Crystal Park Hotel | Цена на сайте

    Апартаменты x2

    Апартаменты «Х2» с собственной кухней расположены в Таганроге, всего в 6 минутах езды от центра города и в 5 минутах езды от пляжа. Апартаменты с 1 спальней для комфортного и удобного проживания, с гостиным уголком с телевизором с плоским экраном, полностью оборудованной кухней с плитой и холодильником, а также ванной комнатой с ванной. В окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в…

    Подробнее Забронировать

    3 500

    Руб.
    Апартаменты х3 в Crystal Park Hotel | Сколько стоит Апартаменты х3? Цена на сайте

    Апартаменты x3

    Отель Crystal Park Hotel в Таганроге – Апартаменты X3 – предлагает просторные апартаменты с высоким уровнем комфорта и удобства. Отель расположен в центре города Таганрога и недалеко от пляжа. Мы предлагаем превосходные услуги по доступным ценам, включая кондиционированные апартаменты, частную террасу, бесплатный Wi-Fi, бесплатную парковку и различные услуги по размещению. Приезжайте и наслаждайтесь своим…

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Апартаменты х4 аренда в Таганроге

    Апартаменты х4

    Квартира Х4 в гостинице Таганрог — это стильная и современная трехкомнатная квартира, которая предлагает уютное и комфортное проживание до четырех человек. В квартире есть просторная гостиная с диваном, креслами и телевизором, а также полностью оборудованная кухня со всей необходимой техникой для приготовления и приема пищи. Спальни оборудованы удобными кроватями, шкафами и письменными столами, а ванные…

    Подробнее Забронировать

    3 500

    Руб.
    Апартаменты х5 в Crystal Park Hotel | Сколько стоит Апартаменты х5? Цена на сайте

    Апартаменты x5

    Апартаменты «Х5» в гостинице «Таганрог» — это роскошные трехкомнатные апартаменты, рассчитанные на комфортное проживание до пяти гостей. В квартире есть просторная гостиная с диваном, креслами и телевизором, а также полностью оборудованная кухня со всей необходимой техникой для приготовления и приема пищи. Спальни оборудованы удобными кроватями, шкафами и письменными столами, а ванные комнаты оборудованы…

    Подробнее Забронировать

    3 500

    Руб.
    Апартаменты х6 в Crystal Park Hotel | Цена на сайте

    Апартаменты x6

    Квартира Х6 — это современный номер. Гости могут пользоваться различными удобствами, включая бесплатный Wi-Fi, круглосуточную стойку регистрации и услуги прачечной. Отель Crystal Park с современным дизайном и теплой атмосферой является идеальным местом для семейного отдыха в Таганроге. Отель удобно расположен недалеко от центра города и обеспечивает легкий доступ к культурным и деловым достопримечательностям…

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.

    Гостиница «CRYSTAL PARK HOTEL» – премиум класса

    Варианты отдыха и полный набор услуг, включая:

    • Детская анимация и конкурсы (см. видео);
    • Бесплатный Wi – Fi на всей территории отеля поможет всегда быть на связи;
    • Номера для некурящих и семейные люкс;
    • Частная парковка на территории отеля;
    • Открытые бассейны с подогревом в прохладное время года и с увеличением глубины;

    Интересные маршруты для прогулок и отдыха:

    • Прогулки на катере;
    • Ловля рыбы;
    • Красивая набережная;
    • Такси и трансфер на заказ;
    • Аренда автомобиля;
    • Детские игровые площадки;
    • Площадка для барбекю;
    • Круглосуточная охрана.
    Номера люкс в Crystal Park Hotel (Кристалл ) | Цена на номер люкс г. Таганрог

    Апартаменты к1

    Апартаменты К1 люкс – с большой (180-200 см.) кроватью имеет дополнительные спальные места в виде диванов и кресел – хороший вариант для длительного проживания. Это просторные комнаты с оборудованной кухней и душевой кабиной. Здесь есть все необходимое, от кондиционера до фена. Гостям предоставляются туалетные принадлежности, комплекты постельного белья и полотенец

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Снять номер Делюкс в гостинице Crystal Park в Таганроге

    Апартаменты к2

    Апартаменты к2 Делюкс — это роскошная квартира рядом с центром Таганрога. К услугам гостей кухня, просторная гостиная и спальня с удобной кроватью. Все номера оснащены телевизором с плоским экраном, мини-баром и собственной ванной комнатой. Гости также могут воспользоваться бесплатным беспроводным доступом в Интернет, бесплатной парковкой и услугами прачечной. Отель предлагает широкий выбор мероприятий,…

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Аренда номера к3 - 2 комнаты с кухней в Таганроге

    Апартаменты к3

    Просторные светлые номера. Оптимальны для тех, кто ценит сочетание функциональности и практичности

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Снять номер в недорогом мини отеле, цена за 2‑х комнатный номер к4 с кухней в Таганроге

    Апартаменты к4

    Апартаменты К4 – это одни из лучших номеров в отеле класса люкс для семейных пар с детьми. Большая двухспальная кровать, диван-кровать и кресло-кровать, микроволновка и холодильник, керамическая печь и наборы посуды, два телевизора и кулер с бесплатной питьевой водой – вот лишь небольшой перечень услуг этого прекрасного номера за приемлемую цену в Таганроге

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Аренда номера в отеле л1 с кухней в Таганроге

    Апартаменты л1

    Апартаменты категории Л1 можно снять посуточно или на длительный срок. Гости получают доступ ко всей инфраструктуре отеля, могут пользоваться бытовыми приборами и оборудованной кухней. Здесь будет комфортно людям любого возраста, включая детей.

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Апартаменты л2 аренда в Таганроге

    Апартаменты л2

    В апартаментах Л2 могут остановиться двое гостей или семья с ребенком до 3-х лет – ему будет бесплатно предоставлено дополнительное место. Цена номера очень привлекательная, а уровень комфорта здесь очень высокий. Для гостей имеются качественная мебель и бытовая техника.

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Забронировать номер в гостинице. Дешево снять жильё на сутки, бронь на месяц, долгосрочная аренда жилья в отеле рядом

    Апартаменты л3

    Апартаменты категории Л3 можно снять посуточно или на длительный срок. Они оборудованы всеми необходимыми бытовыми приборами и мебелью для комфортного проживания. Апартаменты предоставляют гостям доступ ко всем услугам и инфраструктуре отеля, а также для детей разработана детская программа. В зависимости от срока проживания имеется различные варианты тарифов. Для длительного проживания предлагаются специальные…

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Двух-комнатные апартаменты л4 аренда, жилье в Таганроге

    Апартаменты л4

    Апартаменты категории Л4 предлагают просторные и светлые номера, оптимально подходящие для тех, кто ценит функциональность и практичность. Комнаты оборудованы всеми необходимыми бытовыми приборами и мебелью, предоставляют доступ ко всем услугам и инфраструктуре отеля. Апартаменты доступны для снятия посуточно или на длительный срок с различными тарифами и дисконтной системой для длительного проживания. Для…

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Апартаменты х1 аренда номера в Таганроге

    Апартаменты х1

    Апартаменты Х1 это просторные и современные апартаменты с кухней, одной спальней и гостиной. Номера оснащены телевизором с плоским экраном, кондиционером и техникой. Crystal Park Hotel предлагает широкий выбор услуг, включая бассейн, барбекю, детскую площадку, семейные номера и многое другое. Кроме того, гости могут воспользоваться сервисом по доставке еды, бесплатным Wi-Fi на всей территории отеля и прачечной.…

    Подробнее Забронировать

    3 500

    Руб.
    Апартаменты х2 в Crystal Park Hotel | Цена на сайте

    Апартаменты x2

    Апартаменты «Х2» с собственной кухней расположены в Таганроге, всего в 6 минутах езды от центра города и в 5 минутах езды от пляжа. Апартаменты с 1 спальней для комфортного и удобного проживания, с гостиным уголком с телевизором с плоским экраном, полностью оборудованной кухней с плитой и холодильником, а также ванной комнатой с ванной. В окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в…

    Подробнее Забронировать

    3 500

    Руб.
    Апартаменты х3 в Crystal Park Hotel | Сколько стоит Апартаменты х3? Цена на сайте

    Апартаменты x3

    Отель Crystal Park Hotel в Таганроге – Апартаменты X3 – предлагает просторные апартаменты с высоким уровнем комфорта и удобства. Отель расположен в центре города Таганрога и недалеко от пляжа. Мы предлагаем превосходные услуги по доступным ценам, включая кондиционированные апартаменты, частную террасу, бесплатный Wi-Fi, бесплатную парковку и различные услуги по размещению. Приезжайте и наслаждайтесь своим…

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.
    Апартаменты х4 аренда в Таганроге

    Апартаменты х4

    Квартира Х4 в гостинице Таганрог — это стильная и современная трехкомнатная квартира, которая предлагает уютное и комфортное проживание до четырех человек. В квартире есть просторная гостиная с диваном, креслами и телевизором, а также полностью оборудованная кухня со всей необходимой техникой для приготовления и приема пищи. Спальни оборудованы удобными кроватями, шкафами и письменными столами, а ванные…

    Подробнее Забронировать

    3 500

    Руб.
    Апартаменты х5 в Crystal Park Hotel | Сколько стоит Апартаменты х5? Цена на сайте

    Апартаменты x5

    Апартаменты «Х5» в гостинице «Таганрог» — это роскошные трехкомнатные апартаменты, рассчитанные на комфортное проживание до пяти гостей. В квартире есть просторная гостиная с диваном, креслами и телевизором, а также полностью оборудованная кухня со всей необходимой техникой для приготовления и приема пищи. Спальни оборудованы удобными кроватями, шкафами и письменными столами, а ванные комнаты оборудованы…

    Подробнее Забронировать

    3 500

    Руб.
    Апартаменты х6 в Crystal Park Hotel | Цена на сайте

    Апартаменты x6

    Квартира Х6 — это современный номер. Гости могут пользоваться различными удобствами, включая бесплатный Wi-Fi, круглосуточную стойку регистрации и услуги прачечной. Отель Crystal Park с современным дизайном и теплой атмосферой является идеальным местом для семейного отдыха в Таганроге. Отель удобно расположен недалеко от центра города и обеспечивает легкий доступ к культурным и деловым достопримечательностям…

    Подробнее Забронировать

    4 500

    Руб.

    Отель удобен своим выгодным расположением рядом с транспортными развязками, также близостью к центру города, соответственно к достопримечательным и интересным для посещения местам.

    Апартаменты – студии с видом на море удовлетворят запросы самых требовательных клиентов, тем более что услуги и удобства в номере на любой вкус: 

    • Собственная ванная комната, туалет, душ;
    • Отдельный вход;
    • Балкон;
    • Пол деревянный и из мраморной плитки;
    • Собственный бассейн;
    • Кондиционер;
    • Кухня со всей необходимой техникой и принадлежностями;
    • Холодильник;
    • Телевизор с плоским экраном;
    • Раскладная кровать, диван – кровать, детские кроватки;
    • Полотенца, белье, халаты, тапочки;
    • Утюг и гладильные принадлежности;
    • Мыло, шампунь, кондиционер для волос.

    Для любителей культурного досуга в Таганроге немало мест, которые просто необходимо посетить. В первую очередь, домик, где родился великий писатель А. П. Чехов. Привлечет внимание и Таганрогская картинная галерея. Не оставит равнодушным домик великой актрисы Ф. Г. Раневской с ее оригинальным памятником. Прогуливаясь по центру города, можно увидеть еще множество интересных достопримечательностей.

    В городе есть много ресторанов с приемлемыми ценами, где можно вкусно и сытно покушать в уютной атмосфере. Расположены они по всему городу в удобных и красивых местах. Найдите для себя наиболее привлекательное место, тем более что каждый ресторан в Таганроге отличается особым гостеприимством, вежливостью обслуживающего персонала и кухней всех народов мира. Удобным сервисом является еда на вынос и доставка в номер.

    Сравнивая гостиницы, можно смело утверждать, что наш Crystal Park Hotel входит в первую пятерку лучших отелей по расположению, качеству обслуживания и оригинальности услуг. Выберите наш отель, и вы останетесь довольными, отдохнувшим и полными положительных впечатлений!

    Забронировать номера в нашем отеле лучше заранее, учитывая нашу ценовую политику с удорожанием в сезон. Сделать заказ можно на нашем сайте, указав как можно больше интересующих вас параметров. Просмотрите наш каталог и выберите жилье, наиболее отвечающее вашим запросам.

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    Конкурсы и развлечения для детей

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    #video-all

    Каждый выходной день анимации с конкурсами ориентированными на детей, а также игры в популярных персонажей

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    Отзывы наших гостей

    Достойное архитектурно-планировочное решение для отеля, включая балкон, отделка коридоров отеля, номер с телевизором и холодильником, полотенцами, чистый санузел, кухня, большая и удобная кровать. Довольны, спасибо!

    Светлана Харитонова

    Светлана Харитонова

    21.09.2022

    Отель выглядит вполне современно и оставляет приятное впечатление ухоженностью и близким расположением к морю, что удобно для прогулок. Удивила низкая заполненность отеля для летнего сезона. Не против приехать еще раз. Спасибо!

    Елена Николаевна

    Елена Николаевна

    10.07.2022

    Расположение отличное, в двух шагах от набережной - утренние пробежки просто сказка. Завтрак вполне приемлемый, выбор не большой, но голодным не останешься. Рядом есть несколько кафе, центральные улицы в 20 минутах ходьбы.

    Сергей Иванов

    Сергей Иванов

    14.06.2022

    Проживали семьей в июле. Всё очень понравилось, просторные апартаменты, явно свежий ремонт в современном стиле. Апартаменты состояли из спальни и гостиной с кухней, оснащённой всем необходимым. Мне , как хозяйке, это было очень важно, так как питание в кафе не предполагали. Номер чистый, уютный, персонал отзывчивый. Из отеля выход к морю. Остались довольны, даже больше, чем того ожидали)))) Вернёмся однозначно

    Анна Иванова

    Анна Иванова

    05.09.2021

    Отличный отель, прекрасная зелёная территории на первой линии-вид на море, есть бассейн, есть зона барбекю, номера оборудованы кухнями, во всех номерах-панорамные окна! Выход к морю-прям с территории, рядом есть небольшие магазины продуктов. Рекомендуем!

    Анастасия B.

    Анастасия B.

    09.10.2021

    Отличные номера. Приветливый персонал. Хорошая территория. Очень всё понравилось.

    Фёдор Куприенко

    Фёдор Куприенко

    22.02.2021

    Отличный отель для отдыха как семейного, так и для большой и дружной компании

    Светлана Коверенская

    Светлана Коверенская

    10.12.2021

    Останавливались проездом 24 сентября 2021 года , искали отель на набережной по карте. Очень приятное впечатление, это как раз тот случай, когда ожидание совпадает с реальностью . Всё продумано до мелочей, для нас важно было наличие кухни, чувствуешь себя как дома- есть всё необходимое. Безупречная чистота в номере, просторный номер и прекрасный вид на море. Бассейн на территории с подогревом ( что актуально в такую не жаркую осень). Бесплатная и платная парковка. Очень довольны и благодарны за отдых! Приедем снова!

    МЕДВЕДЬ П.

    МЕДВЕДЬ П.

    24.09.2021

    Хорошая гостиница. Большая территория. Приятные номера.

    Andrey K.

    Andrey K.

    26.11.2021

    Прекрасное место, если захотелось на море, а до Чёрного далеко)

    Валерия Пустовойтенко

    Валерия Пустовойтенко

    26.11.2021

    Замечательный номер охраняемая территория. Замечательный персонал. Свежий воздух. Вода Рядом. Ценовая политика отличная. Можно ещё раз отдохнуть в этом месте. Самое главное тут присутствует тишина и покой. Просто Приехать и наслаждаться отдыхом

    Оксана Марьян

    Оксана Марьян

    09.02.2022

    Нам очень понравились апартаменты, современный интерьер, очень чисто.

    Илона Лесникова

    Илона Лесникова

    28.01.2023

    Отдыхали в этом отеле с друзьями. Из плюсов: отличная, ухоженная территория; берег моря; мангальная зона; бесплатная парковка; бассейн. Следует учитывать, что номера даже при сопоставимой площади по-разному меблированы; «начинка» - сплиты, посуда, бытовая техника… тоже отличаются, надо уточнять у администраторов! Все отлично. Рекомендую!

    Andrey Yakubov

    Andrey Yakubov

    09.02.2023

    Кто собирется в Таганрог, очень, очень советую это место для проживания и отдыха. Номер просто бомба. Свободный, оснащен всем необходимым. Кто хочет кушать домашнюю еду, есть все для приготовления. Все продумано с заботой о нас. И море, хоть и мелкое, но все же море. Единственный недостаток, нет оборудованного пляжа, но хоть бы чуть чуть его привели в порядок.

    Инна Калмыкова

    Инна Калмыкова

    24.11.2021

    Чудесное место если вы неспешна путешествуете на Юг и у вас есть возможность посетить Азовское море перед Чёрным. Таганрог - родина А.П. Чехова. Кроме моря можно реализовать культурную программу. Отель современный, на первой линии (но за забором). Просторные современные номера. Бесплатная парковка доступна и охраняется.

    Андрей Насонов

    Андрей Насонов

    14.11.2021
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    Особенности отеля

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    Номера-люкс

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    Парковка

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    Семейные номера

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    Открытый бассейн

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    Бесплатный Wi-Fi

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