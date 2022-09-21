Отель с бассейном на берегу моря | Забронируйте номер в гостинице люкс класса

Отель удобен своим выгодным расположением рядом с транспортными развязками, также близостью к центру города, соответственно к достопримечательным и интересным для посещения местам.

Апартаменты – студии с видом на море удовлетворят запросы самых требовательных клиентов, тем более что услуги и удобства в номере на любой вкус:

Собственная ванная комната, туалет, душ;

Отдельный вход;

Балкон;

Пол деревянный и из мраморной плитки;

Собственный бассейн;

Кондиционер;

Кухня со всей необходимой техникой и принадлежностями;

Холодильник;

Телевизор с плоским экраном;

Раскладная кровать, диван – кровать, детские кроватки;

Полотенца, белье, халаты, тапочки;

Утюг и гладильные принадлежности;

Мыло, шампунь, кондиционер для волос.

Для любителей культурного досуга в Таганроге немало мест, которые просто необходимо посетить. В первую очередь, домик, где родился великий писатель А. П. Чехов. Привлечет внимание и Таганрогская картинная галерея. Не оставит равнодушным домик великой актрисы Ф. Г. Раневской с ее оригинальным памятником. Прогуливаясь по центру города, можно увидеть еще множество интересных достопримечательностей.

В городе есть много ресторанов с приемлемыми ценами, где можно вкусно и сытно покушать в уютной атмосфере. Расположены они по всему городу в удобных и красивых местах. Найдите для себя наиболее привлекательное место, тем более что каждый ресторан в Таганроге отличается особым гостеприимством, вежливостью обслуживающего персонала и кухней всех народов мира. Удобным сервисом является еда на вынос и доставка в номер.

Сравнивая гостиницы, можно смело утверждать, что наш Crystal Park Hotel входит в первую пятерку лучших отелей по расположению, качеству обслуживания и оригинальности услуг. Выберите наш отель, и вы останетесь довольными, отдохнувшим и полными положительных впечатлений!

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