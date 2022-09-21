Отель с бассейном на берегу моря | Забронируйте номер в гостинице люкс класса

Отель удобен своим выгодным расположением рядом с транспортными развязками, также близостью к центру города, соответственно к достопримечательным и интересным для посещения местам.
Апартаменты – студии с видом на море удовлетворят запросы самых требовательных клиентов, тем более что услуги и удобства в номере на любой вкус:
- Собственная ванная комната, туалет, душ;
- Отдельный вход;
- Балкон;
- Пол деревянный и из мраморной плитки;
- Собственный бассейн;
- Кондиционер;
- Кухня со всей необходимой техникой и принадлежностями;
- Холодильник;
- Телевизор с плоским экраном;
- Раскладная кровать, диван – кровать, детские кроватки;
- Полотенца, белье, халаты, тапочки;
- Утюг и гладильные принадлежности;
- Мыло, шампунь, кондиционер для волос.
Для любителей культурного досуга в Таганроге немало мест, которые просто необходимо посетить. В первую очередь, домик, где родился великий писатель А. П. Чехов. Привлечет внимание и Таганрогская картинная галерея. Не оставит равнодушным домик великой актрисы Ф. Г. Раневской с ее оригинальным памятником. Прогуливаясь по центру города, можно увидеть еще множество интересных достопримечательностей.
В городе есть много ресторанов с приемлемыми ценами, где можно вкусно и сытно покушать в уютной атмосфере. Расположены они по всему городу в удобных и красивых местах. Найдите для себя наиболее привлекательное место, тем более что каждый ресторан в Таганроге отличается особым гостеприимством, вежливостью обслуживающего персонала и кухней всех народов мира. Удобным сервисом является еда на вынос и доставка в номер.
Сравнивая гостиницы, можно смело утверждать, что наш Crystal Park Hotel входит в первую пятерку лучших отелей по расположению, качеству обслуживания и оригинальности услуг. Выберите наш отель, и вы останетесь довольными, отдохнувшим и полными положительных впечатлений!
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